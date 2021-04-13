Политика

Молодежная избирательная комиссия региона участвует в форуме «Территория смыслов»

Члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области принимают участие в региональном этапе всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Мероприятие проходит в Печорском районе. В рамках регионального этапа организована обширная образовательная программа. Ключевым событием форума станет проведение грантового конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

Член МИК Псковской области Илья Никитин также является одним из 20 волонтеров, задействованных в подготовке образовательных площадок. «Для меня "Территория смыслов" — это прежде всего возможности. Возможности приобрести новые и прокачать старые навыки. Этот форум становится для меня поистине значимым событием. Помимо своих непосредственных обязанностей как волонтера-помощника организатора, мне предстоит публичная защита своего социального проекта!» - сказал он.

«Большое и важное мероприятие для региона, на мой взгляд. Здорово, что появилась возможность присутствовать на нем. Общение с интересными молодыми людьми из других муниципалитетов, а также с ребятами из Республики Беларусь. "Территория смыслов" — это возможность узнать новые идеи и в дальнейшем реализовать их у себя в районе», — поделилась своими впечатлениями член МИК Псковской области, председатель МТИК Гдовского района Ксения Волкова.

Заместитель председателя МИК Псковской области, председатель МТИК Палкинского района Борис Соколов так охарактеризовал свои ожидания от мероприятия: «Участие в форуме - это огромный опыт, возможность обсудить насущные проблемы молодёжи и найти их совместное решение посредством коммуникации с участниками. И, конечно же, это возможность получения новых знаний, знакомств, прокачки имеющихся навыков».