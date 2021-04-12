Политика

Дмитрий Михайлов поделился планами регионального КПРФ на предстоящих выборах

Секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился планами партии на предстоящих выборах в областное Собрание депутатов.

«Я пойду по своему родному округу (Псков, округ №2 - ред.), где с 2010 года практически каждый день проводим встречи, праздники с ветеранами. Я знаю проблемы округа», - рассказал он.

При этом Дмитрий Михайлов указал на то, что не видит конкуренции на своем округе со стороны депутата областного Собрания Артура Гайдука (партия «Яблоко»). «У нас общие близкие мнения по поводу нынешнего состояния в стране. Против друг друга и нет смысла бороться. У нас главный оппонент на всех выборах - кандидат от партии "Единая Россия"», - подчеркнул коммунист.

Говоря о планах партии, Дмитрий Михайлов отметил, что заместителю главы Пскова, лидеру фракции КПРФ в гордуме Александру Баеву целесообразнее выдвигаться по городскому округу №3. «По другим округам не принято решение», - уточнил он.

Также Дмитрий Михайлов назвал тройку лидеров списка на выборах в областное Собрание: это первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, который возглавит список, он сам и депутат регионального парламента Николай Чувайлов. «Я вижу такую картину», - отметил он.

Также гость студии заверил, что депутат областного Собрания Сергей Сосновский будет участвовать в грядущей избирательной кампании.

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Дмитрий Михайлов рассказал, что для него важен любой уровень выборов, а «надежда на выигрыш есть всегда и везде». «Мы должны пользоваться любой площадкой, чтобы разъяснить программу партии, дальнейшие действия в случае прихода к власти. Все усилия приложу, чтобы победить на этих выборах», - заключил он.