Политика

Губернатор ожидает, что псковский парламент обновится после выборов на 40%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что уменьшение числа депутатов в Псковском областном Собрании сделает работу парламентариев более профессиональной и предметной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своим мнением глава региона поделился сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции.

«У нас не такой большой регион, поэтому 26 депутатов хватит. Это накладывает ответственность и на кандидатов - избираться будет сложнее, и на депутатов, потому что число избирателей увеличится. И, мне кажется, это будет более профессиональная, предметная работа», - пояснил он.

Михаил Ведерников выразил благодарность действующему составу Собрания и всем депутатам: «Мы очень предметно, плотно и активно работаем по многим направлениям, и значительная часть из того, что у нас получилась, - благодаря включенности и позиции депутатов».

Он отметил, что полагает, что Псковской областное Собрание после выборов в сентябре обновится на 40%. Обновление, по словам губернатора, коснется и одномандатников, и списочников.