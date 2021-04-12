Губернатор ожидает, что псковский парламент обновится после выборов на 40%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что уменьшение числа депутатов в Псковском областном Собрании сделает работу парламентариев более профессиональной и предметной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своим мнением глава региона поделился сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции.
Михаил Ведерников выразил благодарность действующему составу Собрания и всем депутатам: «Мы очень предметно, плотно и активно работаем по многим направлениям, и значительная часть из того, что у нас получилась, - благодаря включенности и позиции депутатов».
Он отметил, что полагает, что Псковской областное Собрание после выборов в сентябре обновится на 40%. Обновление, по словам губернатора, коснется и одномандатников, и списочников.