Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Пятилетний срок губернатора Михаила Ведерникова подошел к середине. После победы главы региона на выборах в сентябре 2018 года пролетело два с половиной года — и почти столько же остается до следующих выборов, если они пройдут, как планируется, осенью 2023-го. Своеобразную черту под первой половиной срока подвела вчерашняя пресс-конференция, когда губернатор, с одной стороны, публично подводил некоторые итоги работы в период борьбы с коронавирусом, действий по повышению транспортной доступности региона, ходу «мусорной реформы» и так далее, а, с другой стороны, он обозначил планы работы администрации Псковской области, в том числе по формату взаимодействия с федеральным центром (что очень важно для любого дотационного региона).

С какими результатами Михаил Ведерников подошел к «экватору» своего первого губернаторского срока? Как может быть охарактеризована общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в регионе? И что дальше? Ответы на эти вопросы сегодня будут искать вместе с радиослушателями постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко. Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена