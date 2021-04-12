Политика

Себежская молодежь ознакомилась с нормами избирательного законодательства

14 апреля в рамках декады молодого избирателя в Себежском филиале Псковского агротехнического колледжа состоялся круглый стол на тему «Избирательное право - конституционное право каждого». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в заседании принимали участие председатель территориальной избирательной комиссии Себежского района Галина Пуховик, депутат районного Собрания Юрий Мягков, заведующий Себежским филиалом колледжа Геннадий Васильев, преподаватель Ирина Рубцова и студенты второго курса.

Галина Пуховик ознакомила участников круглого стола с нормами избирательного законодательства, рассказала о принципах избирательного права, о работе территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов, а также о возможности стать наблюдателем, волонтером на предстоящих выборах.

Для студентов интересным был вопрос о возможности голосования по месту нахождения. Сейчас нет необходимости ехать домой, заявление о предоставлении возможности проголосовать по месту нахождения можно подать в любую избирательную комиссию, МФЦ и ЕПГУ.

Депутату Юрию Мягкову задали вопросы о том, как надо проводить избирательную кампанию, о роли и обязанностях депутата, о возможности вступления в партию.

В завершение мероприятия ребята высказали мнение о необходимости участия в выборах, ведь именно от выбора каждого будет зависеть будущее нашей страны и нас самих, отметили в облизбиркоме.