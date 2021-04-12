Политика

«Сообразим на троих»: «Экватор» губернатора Михаила Ведерникова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 апреля.

Пятилетний срок губернатора Михаила Ведерникова подошел к середине. После победы главы региона на выборах в сентябре 2018 года пролетело два с половиной года — и почти столько же остается до следующих выборов, если они пройдут, как планируется, осенью 2023-го. Своеобразную черту под первой половиной срока подвела вчерашняя пресс-конференция, когда губернатор, с одной стороны, публично подводил некоторые итоги работы в период борьбы с коронавирусом, действий по повышению транспортной доступности региона, ходу «мусорной реформы» и так далее, а, с другой стороны, он обозначил планы работы администрации Псковской области, в том числе по формату взаимодействия с федеральным центром (что очень важно для любого дотационного региона).

С какими результатами Михаил Ведерников подошел к «экватору» своего первого губернаторского срока? Как может быть охарактеризована общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в регионе? И что дальше? Ответы на эти вопросы вместе с радиослушателями искали постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.