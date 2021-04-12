Политика

Коммунист Михайлов представил проект программы на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу

В субботу, 17 апреля, состоялось расширенное заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ, с приглашением первых секретарей райкомов КПРФ, на котором обсудили предвыборную программу на выборах в Псковское областное собрание и Госдуму, подвели итоги выборов главы Порховского района, утвердили кандидатуру нового секретаря Усвятского районного отделения и рассмотрели другие внутрипартийные вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

Члены бюро утвердили решение комитета Усвятского районного отделения КПРФ об избрании первым секретарем комитета Андрея Транькова.

«На бюро также обсудили доклад председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова «Политический отчет Центрального Комитета КПРФ XVIII съезду партии», который был опубликован 13 апреля в газете «Правда». В отчетном докладе отмечается, что КПРФ — единственная партия, ставшая реальным оппонентом «партии власти» на «общероссийском голосовании» по поправкам в Конституцию. Также коммунисты - единственная политическая сила, выведшая людей на улицы в знак протеста против людоедской пенсионной реформы. «России как воздух нужна новая индустриализация. А она неизбежно предполагает ликвидацию олигархической собственности и возрождение рабочего класса», - пишет Геннадий Зюганов.

Актуальны, изложенные в докладе, вопросы стойкости, верности и дисциплины в КПРФ, предложения по укреплению партийной вертикали. Рекомендовано членам КПРФ и сторонникам ознакомиться с Политическим отчётом Центрального Комитета КПРФ XVIII съезду партии и обсудить его в местных отделениях», - говорится в сообщении обкома.

Члены бюро также обсудили итоги выборов главы Порховского района. Организаторская и агитационная работа по проведению выборов признана удовлетворительной наработанный опыт, с учетом недостатков, рекомендовано использовать для проведения выборов в Псковское областное Собрание депутатов и Государственную Думу 19 сентября 2021 года.

О многочисленных нарушениях, которые наблюдали от КПРФ зафиксировали в день голосования, решено составить отдельное заявление. Оно будет опубликовано позднее.

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О проекте предвыборной программы кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по одномандатному избирательному округу №148 и избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов рассказал секретарь Псковского ОК КПРФ Дмитрий Михайлов.

Проект программы решено направить в местные отделения КПРФ для ознакомления и добавления предложений.

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Также члены бюро согласовали кандидатуру Александра Ножки на штатную должность секретаря комитета Псковского областного отделения КПРФ. В заключение состоялся разговор по согласованию кандидатур по кандидатам в депутаты Псковского областного Собрания депутатов по одномандатным округам и партийным спискам.