Политика

Общественная палата Псковской области и «Партия Роста» будут сотрудничать на выборах

В Общественной палате Псковской области подписано соглашение о сотрудничестве в наблюдении за проведением выборов с региональным отделением Всероссийской политической партии «Партия Роста». Как сообщили в Общественной палате Псковской области, председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах 16 апреля 2021 г. провел встречу с председателем регионального отделения в Псковской области всероссийской политической партии «Партия Роста» Игорем Романовым.

В ходе встречи участники обсудили подготовку наблюдателей на выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов, которые пройдут в регионе в сентябре 2021 года.

Анатолий Мультах проинформировал, что Общественной палатой Псковской области при поддержке Общественной палаты России и Независимого общественного мониторинга в регионе будет организован процесс обучения наблюдателей, в котором смогут принять участие наблюдатели от политических партий.

Игорь Романов сообщил, что будучи кандидатом в главы Порховского района он ознакомился с работой наблюдателей на прошедших 11 апреля 2021 г. муниципальных выборах.

Игорь Романов также проинформировал, что региональным отделением «Партии Роста» рассматривается вопрос направления наблюдателей на избирательные участки в сентябре 2021 года, и выразил готовность участия наблюдателей от партии в обучении, организуемом Общественной палатой Псковской области.

По итогам встречи между Общественной палатой Псковской области и региональным отделением всероссийской политической партии «Партия Роста» в Псковской области заключено соглашение о сотрудничестве в наблюдении за проведением выборов.