Политика

«День тишины» перед сентябрьскими выборами в Госдуму будет отменен

«День тишины», предваряющий голосование на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года, будет отменен. Соответствующую поправку к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство рекомендовал к принятию в ходе его рассмотрения во втором чтении комитет Госдумы по контролю и регламенту, передает «Росбалт».

До сих пор разрешалось проводить предвыборную агитацию на выборах за сутки до дня голосования. Согласно новой норме, если выборы проводятся в течение нескольких дней, то агитация может продолжаться вплоть до самого дня голосования, но должна прекратиться с его началом и не может осуществляться вплоть до его завершения. Другими словами, предвыборная агитация будет запрещена только в дни голосования.

Комитет также поддержал поправку, запрещающую снятие с выборов кандидатов, допустивших «очевидные» ошибки при подаче документов о регистрации в избирком. «Очевидными» будут считаться нарушения, которые можно обнаружить без проверки сведений, представленных в документах. Эта поправка принимается во исполнение решения Конституционного суда, отметили в комитете.