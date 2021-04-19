Политика

Две инициативы ЛДПР рассмотрят на апрельской сессии областного Собрания

Две инициативы фракции ЛДПР будут рассмотрены на апрельской сессии Псковского областного Собрания. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) координатор регионального отделения ЛДПР, депутат регионального парламента Антон Минаков, обозначая цели и задачи псковских либерал-демократов на ближайший период.

«Основные наши задачи — продолжать работу, проводить приемы избирателей, направлять депутатские запросы и решать наболевшие проблемы населения. Также мы подаем законопроекты. На апрельскую сессию областного Собрания нами предложено четыре. Два законопроекта в эту повестку не войдут, и очень жаль», - рассказал гость студии.

Первый, по его словам, посвящен увеличению размера выплат для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами. «На данный момент выплата составляет позорные 1200 рублей, а мы прекрасно понимаем, что уход за инвалидом, тем более, за ребенком — это огромная ответственность. Наша фракция выступила с инициативой поднять выплату хотя бы до 13 тысяч рублей, - уточнил Антон Минаков. - Параллельно законопроект был зарегистрирован в Госдуме, таким образом, будем бороться за его принятие еще и на федеральном уровне».

Второй законопроект, который хотели вынести на апрельскую сессию псковские либерал-демократы, касается индексации пенсий работающих и неработающих пенсионеров. «Ситуация такова, что работающие пенсионеры получают пенсию меньше, чем те пенсионеры, которые не работают. На мой взгляд, это нарушение Конституции. У нас все граждане равны. У кого-то при выходе на пенсию есть возможность не работать, а у кого-то - нет. Стыдно, какие копейки они получают в качестве пенсии. Люди всю жизнь трудились, делали отчисления в Пенсионный фонд, платили налоги, почему такая разница? Предлагаем их уравнять, проиндексировав пенсии работающих пенсионеров», - уточнил координатор регионального отделения ЛДПР. «Надо понимать, что человек при выходе на пенсию идет работать не потому, что ему просто нравится работать, а потому, что ему надо выживать», - заметил он, добавив, что данный законопроект также вынесен на обсуждение в Госдуму для принятия на федеральном уровне.

В числе инициатив фракции, которые будут рассмотрены на апрельской сессии областного Собрания, Антон Минаков назвал ходатайство о награждении ряда сотрудников службы скорой помощи - 28 апреля будет отмечаться их профессиональный праздник. «Мы подали от партии списки на поощрение. Хотелось бы наградить всех сотрудников скорой, если б была такая возможность», - заключил гость студии.