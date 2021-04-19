Спикер петербургского заксобрания поможет решить в Госдуме вопросы Псковской области - Турчак

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал выдвижение в Госдуму спикера Заксобрания Петербурга, лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова, отметив при этом, что Макаров, будет заниматься решением вопросов и Псковской области. Об этом он сообщил в интервью «Фонтанке».
Фото пресс-службы заксобрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова он назвал «тяжеловесом петербургской политики», ведь он десять лет руководит законодательным собранием Санкт-Петербурга. «Его знания, огромный управленческий опыт, опыт законодательной работы обязательно будут востребованы в работе на благо города на федеральном уровне - то, о чем недавно говорил губернатор Беглов. Именно такой человек необходим городу и должен представлять его в Госдуме», - добавил Андрей Турчак.
Секретарь генерального совета «Единой России» в рамках интервью также отметил, что люди устали из-за пандемии, но это только их сплотило, а не разделило на согласных и несогласных, рейтинг партии власти стабилен и непременно скоро вырастет.