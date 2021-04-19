Политика

Спикер петербургского заксобрания поможет решить в Госдуме вопросы Псковской области - Турчак

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак анонсировал выдвижение в Госдуму спикера Заксобрания Петербурга, лидера петербургских единороссов Вячеслава Макарова, отметив при этом, что Макаров, будет заниматься решением вопросов и Псковской области. Об этом он сообщил в интервью «Фонтанке».



Фото пресс-службы заксобрания Санкт-Петербурга

«Вячеслав Серафимович идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче», - уточнил Андрей Турчак.

Вячеслава Макарова он назвал «тяжеловесом петербургской политики», ведь он десять лет руководит законодательным собранием Санкт-Петербурга. «Его знания, огромный управленческий опыт, опыт законодательной работы обязательно будут востребованы в работе на благо города на федеральном уровне - то, о чем недавно говорил губернатор Беглов. Именно такой человек необходим городу и должен представлять его в Госдуме», - добавил Андрей Турчак.

Секретарь генерального совета «Единой России» в рамках интервью также отметил, что люди устали из-за пандемии, но это только их сплотило, а не разделило на согласных и несогласных, рейтинг партии власти стабилен и непременно скоро вырастет.