Политика

Антон Минаков об инициативах ЛДПР, послании Путина и харизме Жириновского

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 апреля. Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о работе фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов, о подготовке к сентябрьским выборам, событиях партийной жизни и на другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Александр Савенко: А стартовать я предложил бы с темы, которая сделала мое утро. Увидел на сайте Псковского регионального отделения ЛДПР информацию, что подведены итоги конкурса, в рамках которого детям до 12 лет предложили в рисунках поздравить лидера партии Владимира Жириновского с 75-летием, которое будет отмечаться в это воскресенье. Работы опубликованы. Как я понимаю, победителем стал «Жириновский с фигой». Изобразил пальцами кукиш, так сказать. Антон Александрович, что бы это значило? Как подводили итоги конкурса и как передадите Владимиру Вольфовичу эти работы?

Антон Минаков: Перед тем, как ответить на вопрос, хотел бы отступить от темы. Буквально недавно приехал со встречи с пенсионеркой с Завеличья. Это не первый случай, когда ко мне обращаются пенсионеры или инвалиды по поводу того, что в городе работают аферисты. Пользуясь тем, что впереди День Победы, под видом того, что государство планирует сделать какие-то выплаты, аферисты собирают их личные, паспортные данные и образцы подписи. Прогнозирую, что, чем ближе 9 мая, тем больше будут мошенники активизироваться. У меня прошла встреча, и это уже третий случай за две недели, и многие к нам еще не обращаются. Поэтому хотелось бы призвать радиослушателей. Пожалуйста, не сообщайте никому свои личные данные, не открывайте двери незнакомым людям. А молодое поколение прошу поговорить со своими дедушками, бабушками. Предупредите их, не стоит попадаться на удочку мошенников. Будьте бдительны! Люди, которые наживаются на ветеранах, инвалидах и пенсионерах — я не могу их назвать людьми.

Что касается вопроса про рисунки, удивлен именно этому вопросу, потому что у нас эфир достаточно короткий. Фракцией ЛДПР в областном Собрании был внесен ряд законопроектов, в том числе три федеральных и один региональный, но давайте поговорим про рисунки. Да, прошел конкурс. Это не инициатива Псковского регионального отделения ЛДПР. Он прошел во многих региональных отделениях по стране. Мне показалась, инициатива интересная, детям дали возможность проявить себя. Многие работы, к слову сказать, были талантливые. Не знаю, уж сами дети рисовали или им помогали. Тем не менее, мы такую акцию провели, выявили победителя. Но без подарков не останется ни один участник.

Александр Савенко: Это ваша традиционная сувенирная продукция с символикой ЛДПР? Готовитесь к выборам?

Антон Минаков: У нас продукция распространяется круглый год, независимо от выборов. Поэтому обращаюсь к радиослушателям. Если вы хотите получить от ЛДПР памятный подарок — кружку, часы, кепку, футболку, чай или набор семян, приходите на Советскую, 47, соберем вам пакет подарков абсолютно бесплатно.

Александр Савенко: Давайте теперь к серьезным вопросам. Фракция ЛДПР в областном Собрании регулярно выступает с законодательными инициативами. В эфире в нашей студии вы регулярно рассказываете, почему вносите то или иное предложение, как добиваетесь того, чтобы парламентское большинство вас поддержало. А что еще планируете сделать за время, что осталось у нынешнего созыва областного парламента?

Антон Минаков: Основные задачи — продолжать работу с избирателями, проводить приемы, направлять депутатские запросы и решать наболевшие проблемы населения. Также мы подаем законопроекты. Нами было на апрельскую сессию предложено три законопроекта. Даже четыре, если считать законопроект о награждении врачей скорой помощи грамотами. Два законопроекта в эту повестку не войдут, и очень жаль. Первый посвящен увеличению размера выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами. На данный момент они составляют позорные 1200 рублей, а мы с вами все живые люди и прекрасно понимаем, что уход за инвалидом, тем более за ребенком — это огромная работа и ответственность. Человек тратит на это все свое свободное время. Наша фракция выступила с инициативой поднять выплату хотя бы до прожиточного минимума, до 13 тысяч рублей. Данная инициатива в повестку апрельской сессии, скорее всего, не войдет, но параллельно мы внесли ее в Госдуму, таким образом, будем бороться за ее принятие еще и на федеральном уровне.

Второй законопроект касается индексации пенсий работающих и неработающих пенсионеров. Ситуация такова, что работающие пенсионеры получают пенсию меньше, чем те пенсионеры, которые не работают. На мой взгляд, это нарушение Конституции. У нас все граждане равны. У кого-то по выходе на пенсию есть возможность не работать, а у кого-то - нет. Стыдно, какие копейки они получают в качестве пенсии. Люди всю жизнь трудились, делали отчисления в Пенсионный фонд, платили налоги, почему такая разница? Предлагаем их уравнять, проиндексировав пенсии работающих пенсионеров. Надо понимать, что человек идет работать не потому, что ему просто нравится работать, а потому, что ему надо выживать. Данный законопроект тоже зарегистрирован в Госдуме.

Попали на сессию Псковского областного Собрания два наших законопроекта, в том числе ходатайство о награждении ряда сотрудников службы скорой помощи. 28 апреля будет отмечаться их профессиональный праздник, и мы подали от партии списки на поощрение. Хотелось бы наградить всех сотрудников скорой, если б была такая возможность.

Александр Савенко: Не так давно отделение ЛДПР и вы лично поддержали инициативу жителя области по поводу организации сквера медиков-героев. Идея получила развитие?

Антон Минаков: Я точно не могу ответить на этот вопрос. Мы эту идею поддержали, знаю, что она дошла до администрации области, а на какой стадии рассмотрения она там находится и находится ли вообще, я не знаю. Но мы от этой инициативы не отказываемся и будем периодически ее поддерживать депутатскими запросами и заявлениями в СМИ.

Александр Савенко: Раз за разом мы поднимаем на эфирах тему подготовки к выборам. Что изменилось в ЛДПР с момента нашей предыдущей встречи? Как идет подготовка к главным выборам этого года? Как формируется команда? Есть ли понимание по стратегии, тактике?

Антон Минаков: Могу сказать с полной уверенностью, что к выборам региональное отделение ЛДПР готово. Мы провели большой объем работы. Чтобы ответить на ваш вопрос, надо сначала объяснить, как проходит процедура. Мы составляем списки из кандидатов, до этого они проходят первую ступень отбора на региональном уровне. Мы проверяем, чтобы у человека не было своего бизнеса. Мое глубокое убеждение, что такие люди будут отстаивать свои интересы, а не интересы граждан, поэтому их на первом тапе отсеиваем. Людей с судимостью мы тоже не выдвигаем — это политика партии. Приоритет отдается члену партии с высшим образованием, чтобы человек был достаточно молодой, активный. Отправляем списки в Москву, где они проходят еще более тщательный контроль на предмет наличия у кандидатов задолженности, кредитов, наличия бизнеса, судимости, проверку по линии налоговой. Затем прошедшие кандидатуры выносятся на Высший совет. Там тоже возможны какие-то корректировки, и если Высший совет их одобряет, кандидатуры выносятся на региональный уровень. На данный момент мы прошли все ступени, осталась только конференция.

Александр Савенко: Некоторые ваши оппоненты в течение нескольких лет проводят предварительное голосование, так называемые праймериз. Другие оппоненты только подходят к этому. В ЛДПР эта идея - определять кандидатов именно так, с привлечением сторонников партии, голосованием — обсуждается? Каково ваше личное отношение к этому? Не пришло ли время ЛДПР тоже проводить праймериз?

Антон Минаков: Данная тема нами не обсуждается и лично у меня отношение к праймериз достаточно скептическое. Есть определенные партии, которые проводят праймериз. Были случаи, когда были попытки вброса голосов. Не вижу никакой в этой необходимости. Считаю, что это просто дополнительное поле для каких-то политических интриг и, не дай бог, коррупции.

Александр Савенко: Возвращаясь к разговору о возможных кандидатах ЛДПР в Псковской области. Не так давно в этой студии был экс-губернатор Евгений Михайлов. Говорили мы о гипотетических перспективах его участия в этой кампании. Он ничего не исключает, но говорит, что решения еще не принял. А также вспомнили с ним про ЛДПР, которая когда-то помогла ему стать и губернатором, а до этого - депутатом Госдумы. Комплиментарные оценки он дал либерал-демократам и, как я понимаю, не исключает варианта, при котором либерал-демократы могли бы его поддержать. Как вы можете прокомментировать эти заявления?

Антон Минаков: С уважением отношусь к Евгению Эдуардовичу. Он может «не исключать», но его участие в выборах от ЛДПР исключается уставом партии, где есть пункт, запрещающий принимать обратно в партию людей, которые из нее вышли и участвовали в выборах от других политических объединений. Мы просто по закону не можем выдвигать таких кандидатов.

Александр Савенко: Правильно ли я понимаю, что «тройка» кандидатов от ЛДПР на выборах в областное Собрание будет выглядеть следующим образом: №1 - лидер партии Владимир Жириновский, №2 - вы как координатор регионального отделения ЛДПР и №3 - ваш коллега, депутат областного Собрания Сергей Литвиненко? Или еще не факт?

Антон Минаков: Александр, не перестаю удивляться вашей осведомленности, но вы абсолютно правы.

Александр Савенко: Хочу спросить вас о кандидатах в депутаты областного Собрания по одномандатным округам. Не буду просить вас назвать кандидатов от ЛДПР по всем округам, но, по крайней мере, обозначьте, пожалуйста, те территории, где у либерал-демократов, по вашему мнению, есть шансы, где они могут пободаться и рассчитывать на победу над единороссами, которые, как мы знаем, хорошо научились выигрывать выборы в одномандатных округах.

Антон Минаков: Так как численность депутатов, которые придут в следующий созыв областного Собрания, уменьшена почти в два раза - с 44 до 26, на этих выборах произошло объединение одномандатных округов - их по области теперь 13. У нас было желающих идти на выборы намного больше, чем вакантных мест, и это позволило нам выбрать лучших из лучших. Поэтому мы идем на выборы сильной командой, бороться за победу будем на всех округах. Приоритетов никому не будем ставить, но если быть объективными, за кресло депутата-одномандатника мы будем бороться по Себежскому району.

Александр Савенко: Напомните радиослушателям, кто у вас там будет кандидатом.

Антон Минаков: Харлашин Алексей Викторович. Участвовал в выборах главы в позапрошлом созыве, занял второе место. В прошлом году прошли еще одни выборы главы выборы, и вы, наверное, помните, там был крупный судебный скандал.

Александр Савенко: Да разве такое забудешь? Владимир Вольфович Жириновский, когда выступал на заседании в ЦИК, вновь обратился к этой истории, на себежском примере говорил, как избирательные комиссии подходят к кандидатам от ЛДПР. Не заживает эта рана у либерал-демократов?

Антон Минаков: Совершенно верно. История не закончена. Не то чтобы рана не заживает. Мы просто хотим добиться справедливости. Судебные тяжбы продолжатся, нами будет подан очередной иск. Мы считаем, что в Себежском районе выборы прошли с нарушением законодательства, поскольку бюллетени на досрочном голосовании и в день голосования отличались по спискам кандидатов. Порядка 50% на выборах проголосовали досрочно по одному списку, а в день голосования, 13 сентября 2020 года - по-другому. Мы сказали: либо давайте устраивать заново досрочное голосование, либо отменять результаты. Избирательная комиссия не пошла на уступки, поэтому нам ничего не оставалось, как подать в суд.

Александр Савенко: В ваши личные планы, насколько я понимаю, входит участие в выборах в Госдуму по одномандатному округу.

Антон Минаков: Да, если партия мне окажет такую честь, то с удовольствием приму в выборах участие.

Александр Савенко: А что касается областного Собрания — будете ли вы в каком-то из округов участвовать в выборах?

Антон Минаков: Только по единому избирательному округу.

Александр Савенко: И еще одна интересная тема. Заявления Владимира Жириновского в последнее время стали более острыми, резкими. Самые невероятные оценки звучат по поводу происходящего в стране и мире. Это он уже к выборам готовится или тут есть другое объяснение с учетом развития ситуации по периметру границ, с учетом отношений РФ с США, Европой, и Жириновский, конек которого - внешняя политика, просто на эту повестку откликается?

Антон Минаков: Вы не первый, кто задает мне этот вопрос. Мне сложно на него ответить — я нахожусь внутри системы, а со стороны виднее. Жириновский в большой политике уже 30 лет, и я не припомню ни одного года, чтобы он не делал каких-то острых заявлений и не проявлял харизму. Поэтому не вижу разницы, так как он в любое время славится острыми заявлениями и не боится говорить правду.

Александр Савенко: Завтра президент Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. Есть интрига, с чем обратится глава государства к депутатам и сенаторам, ко всей стране. Напомню, что прошлогоднее послание привело к тому, что стартовал процесс внесения поправок в Конституцию. Какие ожидания у вас относительно завтрашнего послания? Видите ли вы здесь какие-то совпадения? Наблюдатели обращают внимание, что сразу после послания состоится встреча российского президента с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а на пятницу проанонсировано срочное заседание Совета Федерации, и его руководство заявило, что надо быть готовыми к обсуждению послания президента. Понимаете ли вы, что нас может ждать к концу недели?

Антон Минаков: Откровенно говорят, с опаской отношусь к посланию президента, поскольку это предвыборное послание в преддверии региональных выборов и выборов в Госдуму. Если помните, в 2016 году, когда проходили выборы в Госдуму и заксобрания, по всей стране, как и сейчас, начали в ускоренном темпе ремонтировать дороги, заморозили цены, государство давало гражданам всякие блага. Я еще тогда предупреждал, что если на выборах избиратели окажут поддержку одной политической силе, то после выборов им за эти «блага» придется заплатить. Я даже не ожидал, что настолько окажусь прав. Сразу после этого - повышение пенсионного возраста, НДФЛ, цены продолжают расти, а про тарифы на газ и свет я вообще молчу. Этот выборный год будет еще более сложным. Поэтому, думаю, завтра будет объявлено о дополнительных выплатах отдельным категориям граждан, еще какие-то «приятные новости», но, по моему мнению, это все делается перед выборами в сентябре, и если определенная партия возьмет большинство, гражданам придется за эти блага рассчитываться.

Александр Савенко: В последнее время мы наблюдаем активизацию сторонников Алексея Навального. Вновь объявлено о проведении несанкционированных акций. Вы не раз высказывали свою позицию относительно такой активности...

Антон Минаков: Да, если не ошибаюсь, мы с вами обсуждали зимой в вашей студии, я говорил что к весне, как потеплеет, растает снег и время приблизится к выборам, протестная активность повысится, что мы, собственно, и наблюдаем.

Александр Савенко: Это связано, в том числе, и с заявлениями врачей о критическом состоянии здоровья Алексея Навального, который находится в колонии.

Антон Минаков: Это все факты, которые идут в одну копилку и, чем ближе к выборам, тем больше протестная активность будет расти. Псков это в меньшей степени затронут, а в Москве, Петербурге лето будет жарким — не исключены столкновения с полицией, ОМОНом.

Александр Савенко: В завершение эфира хотел бы вернуться к партийной повестке и спросить, что в планах у либерал-демократов Псковской области, чем планируете заниматься перед выборами и что для вас будет актуально в ближайшее время.

Антон Минаков: Нет такого, что мы усиливаем работу под выборами. Если только увеличиваем объем агитации. А так приемы как велись, так и ведутся. По вторникам и четвергам можно получить бесплатные консультации юристов, которые могут помочь составить запрос по проблеме, поддержать добрым словом, помочь решить ту или иную проблему. Прием ведут и наши депутаты. У нас будет больше поездок по региону. Я планирую сделать мобильную приемную, проехать всю область, а в некоторые районы, может, заеду по 2-3 раза. В этом и будет отличие. А так наш офис открыт с понедельника по пятницу и не закрывался даже в пандемию.