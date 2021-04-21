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Политика

Островские единороссы обсудили реализацию поставленных президентом задач

22.04.2021 11:30|ПсковКомментариев: 2

Глава Островского района Дмитрий Быстров принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в районном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной администрации.

На мероприятии присутствовали помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян и депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов.

Участники заседания обсудили послание президента России Федеральному Собранию. Было отмечено, что многие партийные инициативы, направленные на улучшение качества жизни и благосостояния граждан страны, воплотились в реальные планы на ближайшие несколько лет. Сюда можно отнести бесплатную для граждан подводку газа непосредственно до границ земельного участка домохозяйства и стопроцентную оплату больничных для родителей детей до семи лет включительно, отметили участники заседания.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что каждый депутат фракции должен активно включиться в обеспечение выполнения поставленных президентом задач в партийной работе. «Чем качественнее депутат реализует свои полномочия, которые подкрепляются не формальными ответами, а решениями на практике как частных, так и общих, насущных проблем жителей нашего района, тем выше уровень доверия людей к партии, к представительным и к исполнительным органам местного самоуправления», - отметил он.

Депутаты сошлись во мнении, что, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, необходимо продолжать взаимодействие с гражданами, принимать обращения, отвечать на вопросы, решать текущие проблемы, при этом шире использовать формат дистанционного режима - по телефону, через электронную почту и социальные сети.

Кроме того, островские единороссы обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: #Единая Россия #островский район #администрация островского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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