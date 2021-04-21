Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями центральные темы этой недели. Во-первых, ежегодное послание президента Владимира Путина, почти целиком посвященное внутренней повестке и мерам поддержки различных категорий граждан. А, во-вторых, несанкционированную акцию несистемной оппозиции — в Пскове несколько десятков собравшихся водили хоровод в сквере на Четырех углах. Оправдало ли послание Владимира Путина ожидания россиян? Как обещанный пакет мер поддержки отразится на общественных настроениях накануне парламентских выборов? Окончательно ли схлопнулся протест?

Если у вас есть ответы на эти вопросы — звоните и смело высказывайте свое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Телефон прямого эфира: 56-73-72.