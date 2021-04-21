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Политика

«Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции. ВИДЕО

22.04.2021 14:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 апреля.

Центральные темы этой недели - ежегодное послание президента Владимира Путина, почти целиком посвященное внутренней повестке и мерам поддержки различных категорий граждан, а также несанкционированная акция несистемной оппозиции — в Пскове несколько десятков собравшихся водили хоровод в сквере на Четырех углах.

Оправдало ли послание Владимира Путина ожидания россиян? Как обещанный пакет мер поддержки отразится на общественных настроениях накануне парламентских выборов? Окончательно ли схлопнулся протест? Ответы на эти вопросы искали постоянные соведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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