Политика

Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил председателя ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, указ опубликован на сайте Кремля.

Жириновский награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», отмечается в указе.

Таким образом, политик стал полным кавалером этой награды: ранее он был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011 и 2016 годы). Среди других наград Жириновского — орден Почета, орден Александра Невского, почетный знак Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма», знак отличия «Парламент России», почетные грамоты Госдумы и Совета Федерации, пишет РБК.

25 апреля лидеру ЛДПР исполнилось 75 лет. Он был руководителем фракции в Госдуме первого, второго и шестого созывов. В Госдуме третьего, четвертого и пятого созывов — заместителем председателя нижней палаты парламента. Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента.

19 сентября в России должны состояться выборы в Госдуму VIII созыва. В ноябре прошлого года источники РБК сообщали, что на них лидеры трех парламентских партий текущего созыва — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — намерены вновь возглавить избирательные списки.