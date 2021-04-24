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Политика

«Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов

25.04.2021 16:36|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» организует сбор предложений в свой программный документ на базе общественных приемных, волонтерских центров партии и на площадках партийных проектов в регионах, проинформировал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания бюро Высшего совета, президиума Генерального совета партии и программной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, таких разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить в нашей программе», - заявил Дмитрий Медведев.

Приоритетными направлениями программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем Послании. В их числе – вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Эти задачи должны не только найти отражение в программе, но и быть выполнены максимально быстро и эффективно, отметил лидер партии.

«Вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее (предвыборную программу - ред.) с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии», - сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации послания потребуется первоочередное принятие около десяти законов - они должны пройти все законодательные этапы в течение мая и июня, отметил член бюро Высшего совета «Единой России», председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что у законодателей «есть и понимание, и уже подготовлен план работы, который очерчивает весь массив рассматриваемых законов».

«Единая Россия» включит в предвыборную программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах. Это строительство жилья, дорог и мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство, обновление коммунальных сетей. При этом каждый человек «должен в них увидеть себя, получить ответ на вопрос, что это даст ему конкретно, его населенному пункту», подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Обновление автопарка скорых, закупка мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов – эту задачу партия намерена выполнить безотлагательно. Представители региональных отделений «Единой России» составят карту потребности регионов в этой технике и согласуют информацию с профильными ведомствами – Минздравом и Минпросвещения. При этом приоритет отдадут малым городам и отдаленным районам, уточняется в сообщении.

Единороссы на местах создадут и единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. Отдельное внимание партия планирует уделить пожилым людям и многодетным семьям — им помогут с заполнением документов и оборудованием.

В программе партии отразят дальнейшее совершенствование трудового законодательства – над этой темой «Единая Россия» работает последовательно. «В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства и так далее», — сказал первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект программы представят на Съезде партии – он пройдет в три этапа. Первый состоится в июне. «После этого делегаты едут на территории, формируют народную программу. В августе мы проводим второй этап Съезда, утверждаем программу, публикуем ее. После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги», – рассказал Андрей Турчак.

По словам секретаря Псковского регионального отделения партии Александра Козловского, инициативы президента России, озвученные в ходе послания Федеральному Собранию, направлены на социально-экономическое развитие страны.

«Очень важно отметить, что президент начал именно с внутренних проблем, с проблем регионов. Те инициативы, которые он сегодня озвучил, мне кажется, очень важны для Псковской области, улучшения демографической ситуации в стране и на Псковщине - это поддержка семей с детьми, поддержка одиноких родителей с детьми, финансовая поддержка беременных, тех, кто находится в декретном отпуске, - пояснил он. - Следующее, что хотелось бы отметить, - это инициативы, связанные с развитием регионов: реструктуризация коммерческих долгов. Здесь появятся дополнительные возможности для развития инфраструктуры, запущена программа инфраструктурного кредитования под низкий процент, где Псковская область сможет принять участие и в долгосрочном периоде развивать свою инфраструктуру».

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля президент поддержал ряд инициатив, которые ранее направила в его адрес «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вставшим на учет на раннем сроке, возврат половины стоимости путевок на детский отдых, а также решение вопроса газификации территорий за счет бесплатного подключения жителей к газу, выделение льготных кредитов регионам на инфраструктурные проекты, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, а также закупка школьных автобусов.

Теги: #Единая Россия #послание Путина Федеральному Собранию #программа
Источник: Псковская Лента Новостей
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