Политика

ЛДПР приглашает псковичей к участию в конкурсе в соцсетях

ЛДПР приглашает псковичей к участию в конкурсе в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

«Друзья, каждый день на страничках наших социальных сетей мы рассказываем вам о работе депутатов и активистов Псковского регионального отделения ЛДПР. Интерес к деятельности парторганизации растет, это мы видим по числу новых подписчиков. Вашу поддержку мы чувствуем по оставленным вами отзывам и комментариям», - рассказали в ЛДПР.

Как сообщили в партии, именно поэтому было принято решение поощрить самых активных подписчиков групп ЛДПР «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке» и в «Инстаграмм».

Кружки, часы, дезодоранты, футболки, кепки, ежедневники, ручки с символикой ЛДПР будут дарить еженедельно читателям группы.

«Чтобы стать победителем, нужно быть не просто быть подписчиком, а самым активным комментатором и делать как можно больше репостов. Каждого нового подписчика группы мы также будем поощрять памятными сувенирами», - добавили в партии.

Подводить итоги и дарить подарки планируется каждую субботу.