Политика

Экс-солистка «Тату» примет участие в предварительном голосовании «Единой России»

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщает РИА Новости.

Волкова на днях выложила на своей странице в «Инстаграм» видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области. «Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», - написала она на своей странице.

Представитель пресс-службы Ивановского регионального отделения партии подтвердила, что Волкова подала документы на участие в праймериз. «В ближайшие дни состоится заседание оргкомитета, где рассмотрят ее кандидатуру, документы, которые необходимы для регистрации, и примут решение», - сказала она.

Желание певицы участвовать в праймериз прокомментировал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «(Волкова) участвует, как минимум заявилась для участия. Мы - открытая партия, приглашаем всех… к участию в нашей процедуре отбора - кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача - открытая, объективная и современная процедура», - сказал Перминов.

Праймериз «Единой России» запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены «Единой России», известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.