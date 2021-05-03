Политика

Глава Островского района Дмитрий Быстров станет гостем программы «Собственной персоной»

Слушайте сегодня, 5 мая, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) очередной выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним широкий круг вопросов: планы благоустройства района, реализацию программы комплексного развития сельских территорий в Островском районе и программы «Формирование комфортной городской среды», основные тезисы послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Также гость студии расскажет, насколько активно в Островском районе ведется работа по созданию ТОСов, как решается проблема обеспечения граждан баллонным газом и как чувствуют себя труженики села в условиях коронавируса.

Начало программы в 13.05.