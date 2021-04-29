Политика

Российские миллиардеры подали в суд на издателя книги «Люди Путина»

Российские миллиардеры подали иски о клевете и защите информации в суды Лондона из-за книги «Люди Путина», издателем которой является HarperCollins. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Financial Times.

В числе бизнесменов, подавших иски в отношении не только издательства, но и самого автора Кэтрин Белтон, — Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский. Их представителями на судебных слушаниях назначены юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing.

Ранее стало известно, что владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович заявил о клевете на него в книге «Люди Путина» и подал иск в суд на выпустившую ее издательскую компанию.

В HarperCollins заявили, что работа над книгой была «авторитетной, важной и добросовестной». Кроме того, с бизнесменом пытались связаться представители издательства, но никто на контакт с ними не пошел.