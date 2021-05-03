Политика

Неиссякаемой энергии пожелали в день рождения депутату Госдумы Александру Козловскому

Активисты партии «Единая Россия», сторонники и единомышленники разместили на сайте регионального отделения поздравления с днем рождения в адрес депутата Госдумы Александра Козловского, являющегося также секретарем регионального отделения.

«Александр Козловский уже несколько лет успешно возглавляет псковскую партийную организацию. Деловые качества опытного, авторитетного руководителя позволяют региональному отделению развиваться и реализовывать множество инициатив, направленных на помощь людям», - говорится в поздравлении.

Также однопартийцы пожелали секретарю крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в реализации программы партии и дальнейшего движения вперед.

Александр Козловский родился 5 мая 1973 года в городе Великие Луки Псковской области. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Карьеру начинал слесарем-сборщиком. Кресло депутата Госдумы занимает с 2016 года. Является членом парламентского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Руководит в Псковской области отделением Российского союза промышленников и предпринимателей. Основал движение «Свое!» и благотворительный фонд «Земляки».