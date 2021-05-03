Политика

Выборы в Госдуму за пять лет подорожали на 6,25 млрд рублей

Организация выборов в Госдуму обойдется федеральному бюджету в 16,6 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Минфина, за пять лет стоимость проведения голосования подорожала на 6,25 млрд рублей.

Уточнить, вырастут ли затраты, если будет принято решение о трехдневном голосовании из-за коронавируса, в ведомстве не смогли, пишет газета «Известия».

Значительные средства на кампанию готовы потратить и сами ее участники. Раскрыть полную стоимость в партиях отказались, однако сообщили, что затраты в одном избирательном округе могут составить до 70 млн рублей.

Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду», «Яблоко», «Партия пенсионеров», «Партия роста», «Родина», «Гражданская платформа», «Зеленые», «Новые люди», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и КПСС. В большей части из них формирование списков уже началось или завершено.

По мнению экспертов, в настоящее время больше шансов пройти в Госдуму имеют действующие парламентские силы. Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что у «Единой России» есть все шансы взять примерно 190 мандатов по округам, около 50% по спискам и обеспечить себе конституционное большинство.