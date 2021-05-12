Политика

Александр Козловский прокомментировал итоги работы правительства за 2020 год

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Instagram-аккаунте прокомментировал итоги работы правительства страны за 2020 год.

«Сегодня в Государственной Думе день большого подведения итогов: председатель правительства России Михаил Мишустин представил отчет о работе кабинета министров за 2020 год, - сказал парламентарий. - Прошлый год с его вызовами и угрозами трудно сравнивать с каким бы то ни было предшествующим периодом в новейшей истории нашей страны. Если раньше мы говорили про кризисные явления, связанные с геополитикой или макроэкономикой, то в 2020 году коронавирус изменил практически все сферы нашей жизни. Каждый из нас рисковал своим здоровьем, у многих возникли риски потерять работу или бизнес, а значит – стабильный доход для себя и своей семьи. Поэтому все усилия президента, правительства, депутатов Государственной Думы, органов исполнительной власти, всего общества, были подчинены противостоянию угрозам COVID-19 и поддержке граждан в условиях пандемии».

Александр Козловский напомнил, что были предприняты оперативные и беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, медицинских работников, которые работали и продолжают трудиться в «красной зоне», в условиях особого риска. «Изысканы и направлены средства из госбюджета на поддержку наиболее пострадавших сфер бизнеса; сообразно времени доработано законодательство и внедрено в практику законодательство в части защиты трудовых прав граждан в условиях "удаленки". Большой шаг сделан в оказании гражданам страны госуслуг в режиме онлайн. Люди, имеющие займы и кредиты, но на время потерявшие источник дохода, получили свою меру поддержки – "кредитные каникулы". Регионы страны, в частности и Псковская область, получили финансовую помощь из госказны. В своем докладе председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что на​ дополнительную поддержку граждан в​ 2020​ году было направлено почти 2,5 трлн рублей, что равно 10% бюджета страны», - продолжил депутат.

Меры поддержки граждан и отраслей экономики продолжаются и сегодня, подчеркнул Александр Козловский. «Так, одной из значимых мер стало введение кешбэка для путешественников. Премьер-министр сообщил, что на начало мая около 1​ млн россиян воспользовались программой туристического кешбэка на​ общую сумму в​ 4​ млрд рублей. Поэтому правительство страны​ по поручению президента продлило эту программу до конца года. Граждане, отдыхающие в России, смогут вернуть 20% от стоимости путевки», - сказал он.

«Михаил Мишустин в ходе своего выступления озвучил новые меры в рамках послания президента Федеральному Собранию, реализация которых занимает особое внимание, приоритет – продолжающаяся социальная поддержка граждан. Глобальная​ задача для экономики – восстановление рынка труда. И тут важную роль сыграет инициатива партии "Единая Россия" о единой для страны электронной платформе трудовых ресурсов: гражданин, желающий найти работу, может сделать это в режиме онлайн в любом удобном для него регионе России», - добавил Александр Козловский.