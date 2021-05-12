Политика

Лидер ЛДПР призвал не допускать к выборам депутатов, не носящих маски

Депутатов Госдумы, которые не носят маски, нельзя допускать к участию в выборах. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании в Госдуме 12 мая, пишет РИА Новости.

«Что бы я сделал, если бы в Кремле сидел? Кто без масок - к выборам не допускать. Чиновники, которые у вас заболевают, увольняйте их. У нас руководитель аппарата заболела - ушла сама. Новый заболел. Мы же не бережем своих людей. Коммунисты больше всего без масок, "Единая Россия" одного похоронила. Вам не жалко ваших депутатов? Их нету, они гниют в сырой земле. Потому что вы сидите скученно», - сказал Владимир Жириновский.

Он добавил, что ранее на заседании британского парламента, где выступала королева Великобритании Елизавета II, лично присутствовали лишь 15 человек с дистанцией в пять метров друг от друга.

«А здесь стоят плечом к плечу, и в фойе там все друг с другом пытаются прикоснуться кто плечами, кто локтями, кто коленками, рукопожатия», - упрекнул коллег Владимир Жириновский.