Политика

Более 100 кандидатов зарегистрировались на праймериз «Единой России» в Псковской области

Срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование «Единой России» заканчивается 14 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в Псковской области на сегодняшний день организационный комитет партии зарегистрировал 14 участников предварительного голосования по выбору кандидатов в Государственную Думу и 96 - по выбору кандидатов в Псковское областное Собрание.

«В этом году среди участников предварительного голосования много новых в политической сфере имен: зарегистрировались добровольцы волонтерского центра партии, среди которых много молодежи, подали документы представители ключевых профессий – учителя, врачи. Среди кандидатов немало и опытных политиков, уже хорошо известных большинству псковичей», - отметил член регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель регионального исполкома партии Максим Адамчук.

В предварительном голосовании принимают участие не только члены и сторонники партии, но и беспартийные кандидаты. С биографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте pg.er.ru. Здесь же пройдет электронное предварительное голосование с 24 по 30 мая по максимально открытой и конкурентной модели: участие могут принять все зарегистрированные на портале «Госуслуги» избиратели. До 28 мая нужно нажать на сайте pg.er.ru кнопку «хочу проголосовать» и пройти верификацию личности.

Кроме того, жители Псковской области 30 мая смогут проголосовать очно: на счетных (избирательных) участках. Итоги процедуры подведут 1 июня, после чего списки кандидатов утвердит съезд партии.

Напомним, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.

В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. В этот день по стране пройдут выборные компании различного уровня. Основными из них станут выборы депутатов Государственной думы. Псковичи будут также выбирать депутатов Псковского областного Собрания.