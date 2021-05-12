Политика

Трудовую миграцию и нехватку рабочих рук обсудили депутаты Северо-Запада

Вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин и заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Мельникова в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в работе комитета, занимающегося вопросами международного парламентского взаимодействия, также участвовали законодатели из Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Новгородской областей, Республики Коми и Карелии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В начале заседания парламентарии отметили, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в устоявшийся формат международного сотрудничества: официальные контакты значительно сузились, а взаимные визиты прекратились, тем не менее, приграничное сотрудничество в регионах Северо-Запада не угасло и развивается, в том числе, посредством онлайн-взаимодействия.

Одним из вопросов повестки депутаты обсудили состояние и проблемы миграции иностранных граждан в субъектах СЗФО. В докладах, представленных начальником Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентиной Козаковой и депутатом Законодательного Собрания Ленинградской области Валерией Коваленко, в первую очередь был сделан акцент на тенденциях, связанных с миграцией в мегаполисы и крупные города. Вице-спикер Юрий Сорокин привлек внимание коллег к другому аспекту проблемы – ситуации с трудовой миграцией в регионах с небольшой численностью населения.

«В Псковской области мы столкнулись с колоссальной нехваткой рабочих рук, и речь не идет о квалифицированных сотрудниках, нам нужны люди, которые будут занимать рабочие специальности, - сказал, комментируя ситуацию, Юрий Сорокин. - В выступлении коллег прозвучала цифра – 300 тысяч мигрантов до пандемии приезжало в Санкт-Петербург ежегодно. Понятно, что в нашем регионе этот показатель несравнимо меньше, но если мы хотим развивать экономику, нам необходимо привлекать трудовых мигрантов, и работодатели в этом очень заинтересованы».

Парламентарий подчеркнул, что миграционное законодательство должно быть простым, удобным и понятным, чтобы мигранты имели возможность легко приезжать в нашу страну на работу, регистрироваться, платить налоги, а уполномоченные органы контролировать их, отслеживая, где трудовые мигранты находятся и чем занимаются.

«Я говорю о цивилизованной миграции, - отметил Юрий Сорокин. - Среди граждан зачастую бытует мнение, что трудовые мигранты занимают наши рабочие места, но это не так - рабочие места пустуют, и производству остро не хватает рабочих рук».

Члены постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству обратили внимание на важность анализа миграционных проблем в регионах. Более эффективному привлечению и использованию иностранной рабочей силы на территории субъектов, по мнению депутатов, может способствовать потенциал межпарламентского взаимодействия с партнерами из стран-участников СНГ с наибольшим трафиком мигрантов.

Кроме того, на заседании комитета парламентарии обсудили новые формы международного сотрудничества, направленные на обеспечение здоровья и безопасности граждан в условиях эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19 в мире. Речь шла о необходимости оперативного обмена информацией между странами о выявленных случаях заражений и новых эффективных методах лечения, а также о доступности вакцин для населения и повышении доверия граждан к вакцинопрофилактике.