Политика

Госдума поддержала проект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму

Госдума рассмотрела в первом чтении проект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания» .

Ограничение распространяется на:

учредителей;

членов коллегиального руководящего органа;

руководителей и их заместителей;

глав структурного подразделения и их заместителей;

членов, участников, работников экстремисткой или террористической организации;

людей, которые предоставляли деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь.

Документ также устанавливает временные рамки запрета. Для обычных участников и оказывающих помощь срок составляет три года со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации. Для учредителей и руководителей разного уровня ограничения действуют в течение пяти лет.

По словам соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, эти меры оправданы с учетом особого статуса депутата.

Поэтому, как подчеркнул политик, необходимо исключить возможность использовать парламентскую трибуну людям с крайними взглядами, основанными на идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников.