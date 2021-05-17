Политика

Верховный суд РФ удовлетворил иск о ликвидации двух партий

Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации двух партий - «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ». После вступления решения в законную силу они прекратят существование, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

«Сегодня Верховный суд полностью удовлетворил иски министерства юстиции РФ о ликвидации политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" за неучастие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд», - цитирует Шевченко РИА Новости.

Он пояснил, что партии имеют право подать апелляцию в установленный законом срок.