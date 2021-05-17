Политика

Александр Козловский призвал псковичей к участию в праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал жителей Псковской области принять участие в процедуре предварительного голосования партии по определению кандидатов на выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Об этом Александр Козловский сообщил корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, онлайн-голосование будет проходить с 24 по 30 мая.

«Для нас это важно. Важно, чтобы вы пришли или проголосовали удаленно. Для нас важен каждый голос и на этом этапе мы хотели бы заручиться вашей поддержкой. Посмотрите, пожалуйста, наши программы, то, что мы делаем, о чем говорим, какие проекты реализуем. Ели вам это близко и если это важно для территории, где вы живете, приходите и проголосуйте за того или иного кандидата. Может быть, именно они будут представлять интересы вашего региона в Госдуме и пройдут в областное Собрание», - подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, предварительное голосование партии уже превратилось в традицию. «И эта форма определения кандидатов от "Единой России", мне кажется, себя зарекомендовала. Это открытая модель, а не внутренний междусобойчик», - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Псковское региональное отделение «Единой России» зарегистрировало 108 участников предварительного голосования. Из них 13 - по выбору кандидатов в Государственную Думу и 95 - в региональный парламент. Почти половина участников внутрипартийного голосования по выборам кандидатов в Госдуму — беспартийные, совершенно новые лица в политике. Четверть беспартийных стали кандидатами на предварительном голосовании по выборам в Псковское областное Собрание депутатов.

Регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании продлится до 28 мая.

Сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая по открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.