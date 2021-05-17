Политика

Александр Козловский: Нам надо привыкать голосовать модно и современно

«Нам надо привыкать голосовать модно и современно», - сказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя подготовку единороссов к предварительному голосованию по определению кандидатов на выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания, которые пройдут в сентябре.

Основная цель праймериз, напомнил он, - привлечь как можно больше граждан к участию в процедуре отбора кандидатов на основные выборы.

«Можно будет проголосовать традиционно - на участках, которые откроют во всех районах, а можно сделать это модно и современно — через интернет, сидя дома. Для этого надо зарегистрироваться на сайте госуслуг, перейти на сайт «Единой России» и сделать выбор в пользу того или иного кандидата. Для тех, кто уже пользуется порталом, это вообще не составит труда», - заметил Александр Козловский.

Он также выразил надежду, что свой выбор за того или иного кандидата в рамках предварительного голосования сделают и молодые избиратели. «Процедура праймериз этом году модная и крутая. Молодежь, приняв в ней участие, может показать свои навыки пользования смартфонами и компьютерами», - добавил депутат Госдумы.

«Для нашей области такое предварительное голосование проходит впервые, но за этим будущее, и нам надо привыкать голосовать модно и современно», - отметил он и призвал всех жителей Псковской области принять активное участие в предварительном голосовании «Единой России».

По словам Александра Козловского, предварительное голосование само по себе — агитационный процесс, который дает возможность познакомить избирателей с тем или иным кандидатом. «Обычно у нас проходят массовые встречи и дебаты, но в этом году из-за ограничений по пандемии мы отменили дебаты и публичные выступления. Встречи были, но в небольших форматах, и я их тоже проводил», - рассказал депутат Госдумы. Были, по его словам, и новшества. «Запись роликов, например. Они разные, но каждый формулирует позицию того или иного кандидата, его видение. Заходите, смотрите. Это будет не менее интересно, чем послушать дебаты», - резюмировал Александр Козловский.