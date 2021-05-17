Политика

Названа тройка кандидатов «Справедливой России» на выборах в Псковское областное Собрание

Вторым номером в списке кандидатов «Справедливой России - Патриоты - За правду» на выборах в Псковское областное Собрание станет руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов. Об этом рассказал руководитель регионального отделения партии Олег Брячак 19 мая во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Возглавит первую тройку сам Олег Брячак. Вторым номером выступит Владислав Абрамов, третьим – действующий депутат областного Собрания, секретарь отделения Наталья Тудакова.

«Псковжилстрой» - одна из крупнейших компаний-застройщиков в Псковской области. Специализированный застройщик «Псковжилстрой» создан в 2009 году. Приоритетным направлением работы компании является строительство жилья.

Владислав Абрамов находится в должности и. о. генерального директора компании с 6 ноября 2018 года.