Политика

Руководитель «Псковжилстроя» считает справедливыми лозунги партии, с которой пойдет на выборы

И. о. генерального директора «Псковжилстрой» Владислав Абрамов решил избираться в Псковское областное Собрание от партии «Справедливая России - Патриоты - За правду», поскольку разделяет партийные лозунги и считает их справедливыми. Об этом он рассказал 19 мая во время прямого эфира с руководителем регионального отделения партии Олегом Брячаком на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Владислав Абрамов рассказал, что в Пскове обзавелся семьей, здесь у него родился сын, поэтому он считает, что вправе принимать участие в решении насущных проблем, уверен, что может принести пользу. «Мне близка социалистическая партия, я имею в виду их справедливые лозунги и дела. Если есть критика, она не огульная, а законная справедливая», - сказал гость эфира. Он считает предлагаемые «Справедливой Россией» пути решения проблем правильными и честными. Они близки ему лично.

Владислав Абрамов признался, что решению об участии в выборах предшествовала «внутренняя борьба с собой». Он раньше не мог представить, что будет участвовать в политической деятельности. «Но, видя недавние различные выступления людей, которые гоняли детей на все эти площадки ненужные, видя, что манипулируют людьми, подумал, что недостаточно людей в области которые могут правильно донести до молодежи нужные идеи, которые пойдут на пользу людям и родине», - сказал он и отметил, что компания «Псковжилстрой» сейчас плотно работает с молодежью, организует беговой фестиваль.