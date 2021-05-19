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Политика

Губернатор выступит перед областным Собранием с отчетом о годовой работе администрации

19.05.2021 14:04|ПсковКомментариев: 3

Очередная сессия областного Собрания депутатов начнётся с отчета о деятельности администрации региона в 2020 году, который представит парламенту губернатор Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, решением Совета Собрания заседание назначено на последний четверг месяца – 27 мая.

Председатель Собрания депутатов Александр Котов напомнил коллегам, что перед знаковой сессией глава региона по сложившейся традиции проведёт встречи с политическими фракциями.

«Вопросы к губернатору есть всегда, и самого разного характера, но я прошу вас сосредоточиться на деятельности исполнительной власти в 2020 году – это основной предмет разговора», - обратился к руководителям парламентских объединений спикер.

Всего в повестку сессии включено 14 вопросов. Депутаты рассмотрят предложенные органами исполнительной власти изменения в закон о местном самоуправлении, в порядок организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, в Избирательный кодекс региона.

Совет также обсудил примерные сроки назначения июньской сессии, на которой областному парламенту предстоит назначить дату выборов депутатов областного Собрания VII созыва. В соответствии с законодательством такое решение должно быть принято в интервале с 10 по 20 июня. С даты его опубликования в регионе стартует избирательная кампания.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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