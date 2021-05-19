Политика

Выровнял, вывел, вытащил – Олег Брячак о номере 2 в списке кандидатов от «Справедливой России»

Принципы и человеческие качества и. о. генерального директора компании «Псковжилстрой» Владислава Абрамова близки членам партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии, депутат Псковской гордумы Олег Брячак 19 мая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Владислав Абрамов

«Любой парламент или структура партии должна состоять из людей разноплановых. Это должны быть и врачи, и учителя, и бизнесмены, чтобы мы могли знать и понимать каждую сферу деятельности нашего общества и предлагать здравые идеи, – сказал Олег Брячак. – Касательно присоединения к нам такого серьезного человека, как Владислав Рувинович Абрамов, - данное решение принималось не сразу. Созрело не сразу, родилось в диалоге. Принципы и человеческие качества, по которым живет и работает Владислав Рувинович, близки не только мне, всем нашим соратникам, но и всем нормальным людям».

«Владислав Рувинович возглавил предприятие "Псковжилстрой" в самое тяжелое для него время, около 2 лет назад. Я знаю, что "Псковжилстрой" был на грани банкротства и стоял вопрос о его приватизации, продаже. Я возражал и говорил, что руководство области обязано создавать, развивать, а не распродавать областное имущество. Долги предприятия на тот момент, когда он пришел, составляли более 300 млн рублей. Коллектив сотрудников "Псковжилстроя" находился в подвале многоквартирного дома», - вспомнил Олег Брячак. По его словам, из этой ситуации удалось выйти благодаря профессиональным и человеческим качествам Владислава Абрамова, таким как порядочность.

«До этого тоже были руководители, которые разбирались в стройке. Куда они деньги дели, которые зарабатывало предприятие, непонятно, - заявил Олег Брячак. - Владислав Рувинович ситуацию выровнял, вывел на прибыльность. А своих сотрудников вытащил из подвала и посадил в хорошее трехэтажное здание. На первом этаже этого здания подвале он организовал полноценный детский сад с хорошей игровой зоной, правильным покрытием, сертифицированным песком. Это говорит об уровне человека о его моральных качествах, что близко нам, его идеям и идеалам», - заявил Олег Брячак.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» отметил, что заявленные Владиславом Абрамовым планы по поддержке спорта и молодежи – это «мегаважно». «Молодежь совершенно упущена и предоставлена сама себе. Не фильтруется никаким образом информация, которая попадает к детям через соцсети. Отсутствуют правильные хорошие детские патриотические телепрограммы и фильмы, на которых мы с вами росли, их нет. Если не будут проводить эту работу такие как Владислав Рувинович, которые работают с молодежью не на словах, а на деле, выделяя серьезные средства, тогда просто упустим наше поколение», - заявил Олег Брячак.