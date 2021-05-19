Политика

Игорь Сопов: Для нас все партии и все кандидаты равны

Для Избирательной комиссии Псковской области все партии и все кандидаты равны, заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, отвечая на вопрос, как у облизбиркома складываются отношения с малыми партиями, которые только появляются на «политическом рынке» региона.

«У нас нет понятия малых или больших партий. Все кандидаты и все партии для нас равны. И если партии зарегистрирована Минюстом, мы работаем со всеми», - отметил гость студии.

По его словам, все недавно появившиеся партии, которые хотели прийти в избирком, уже это сделали. «Пришли, познакомились, обсудили с нами вопросы избирательного процесса. Мы тоже рассказали им, как надо коммуницировать с избиркомом, где можно узнавать новости об изменениях избирательного законодательства — никаких проблем нет. Наши двери всегда открыты», - заключил Игорь Сопов.