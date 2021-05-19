Политика

«Единая Россия» проведет свой предвыборный съезд 19 июня

«Единая Россия» проведет свой предвыборный съезд в Москве 19 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.



По его словам, съезд утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму и кандидатов по одномандатным округам.



В работе съезда примут участие делегаты из каждого региона, предполагается участие 763 человек, сообщил Андрей Турчак.



«Мы обязательно пригласим депутатов Государственной Думы, сенаторов, членов правительства РФ, администрации президента, глав субъектов и секретарей наших региональных отделений», - сказал секретарь Генсовета.



Он отметил, что в связи с пандемией будут введены определенные ограничения — число участников будет существенно меньше, чем обычно — около полутора тысяч человек вместо 2,5 тысяч, как было в предыдущие годы.



При этом норма представительство регионов будет прежней — по одному человеку на пять тысяч членов партии, сказал Андрей Турчак.



К съезду должен быть подготовлен проект программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму восьмого созыва.



«Безусловно ее основой станет послание президента Федеральному Собранию. Работа над программой уже ведется. Мы прорабатываем детально ее разделы, собираем предложения граждан, общественных объединений, отраслевых организаций», - сказал секретарь Генсовета.