Политика

Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» всегда будет против антинародных законов

«Справедливая Россия» всегда будет против антинародных законов. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания депутатов от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«"Справедливая Россия" всегда была и будет против антинародных законов, у нас четкая позиция в этом отношении, - подчеркнула она. - Мы будем против антинародных действий властей. Мы никогда не поддержим воровство, коррупцию. Но мы всегда настроены на содержательное, эффективное сотрудничество с властью, с другими политическими партиями и общественными организациями для решения ключевых задач развития области, социальной сферы, повышения качества жителей нашего региона».

Наталья Тудакова отметила, что партия всегда будет содействовать решениям «со знаком плюс». «Если это со знаком плюс, мы это будем поддерживать», - заключила она.