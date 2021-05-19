Политика

Наталья Тудакова назвала «умеренным океаническим» климат в областном Собрании

Депутат Псковского областного Собрания депутатов от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала «умеренным океаническим» климат в областном Собрании.

Наталья Тудакова. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Если говорить про климат (в областном Собрании - ред.), могу провести аналогию с погодой. Климат в нашем Собрании бы я назвала умеренным океаническим», - сказала она.

Наталья Тудакова отметила, что методы и подходы к решению вопросов и к законотворчеству у разных депутатов и фракций отличаются. «У нас разные точки зрения, иногда бывают жаркие споры. Это нормально, так как в политике, помимо личного мнения, присутствует и партийная линия», - констатировала депутат.

При этом в региональном парламенте выстроена конструктивная, плодотворная и эффективная работа депутатов, подчеркнула гость студии. «Все без исключения мои коллеги - профессионалы, душой болеющие за нашу область. Шестой созыв, я считаю, мы отработали как единый механизм», - заявила Наталья Тудакова.