Политика

О лесных пожарах и уборке улиц спросили у губернатора депутаты фракции ЛДПР

Фракция ЛДПР встретилась с губернатором Михаилом Ведерниковым – формат общения главы региона с депутатами всех политических партий в преддверии ежегодного отчета о деятельности исполнительной власти стал традиционным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

В начале встречи лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков поблагодарил администрацию региона в лице губернатора за открытость. Чтобы не повторятся в вопросах, которые уже озвучивали представители других фракций, депутаты от ЛДПР выделил несколько тем. Одна из них – лесные пожары.

«Прогнозируется достаточно жаркое лето, сейчас много пожаров из-за палов сухой травы, что несет угрозу, особенно жителям отдаленных населенных пунктов. Какие меры будут приниматься, чтобы не допустить опасных последствий?» - спросил Антон Минаков.

Губернатор заверил, что вопросы предотвращения лесных пожаров находятся на контроле. «Главное наше достижение – это система видеонаблюдения в рамках лесосохранения. У нас более 90 процентов территории лесов мониторятся с помощью соответствующих камер». Михаил Ведерников пояснил, что часть камер работает в стационарном режиме, другая перемещается с помощью дронов – это дает возможность максимально оперативно реагировать на пожар. По словам губернатора, основная проблема в данной сфере характерная не только для Псковской области, но и для других регионов Северо-Запада – низкий уровень заработной платы сотрудников, задействованных при тушении пожаров.

Следующий вопрос губернатору задал депутат Сергей Литвиненко: «По территории области проходит много платных дорог, но качество асфальтового покрытия на них оставляет желать лучшего, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан и перевозчиков. Это влияет на безопасность дорог и не способствует развитию внутреннего туризма, хотя люди сейчас хотят путешествовать по стране. Хотелось бы понять, будут ли эти дороги отремонтированы в ближайшее время?».

Михаил Ведерников признал наличие проблемы. «Мы постараемся в нормальном состоянии поддержать эти дороги в текущем году и договариваемся с Минтрасом, потому что, по сути, это дороги федерального значения», - кратко обрисовал ситуацию губернатор и передал слово для более подробного ответа председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину.

«У нас в области четыре платные дороги. Одна из упомянутых дорог Ольша – Невель передается в федеральную собственность по плану в 2022 году, но мы постараемся сделать это уже в этом году, чтобы коллеги из федерального управления могли скорее ее отремонтировать. Когда она станет федеральной, то потеряет статус платной – будет бесплатной дорогой общего пользования», - сообщил специалист. Также Борис Елкин сообщил, о запланированном ремонте дороги Изборск – Печоры: контракт заключается до 2023 года, но работы будут вестись опережающими темпами.

Проблема, к которой привлёк внимание губернатора депутат Юрий Павлинов, касалась качества весенней уборки городских улиц. «После зимнего периода, когда дороги посыпают песком и реагентами, остается много пыли и грязи, которую коммунальные службы не торопятся убирать. А ведь, в том числе, от чистоты улиц зависит здоровье граждан», - сказал парламентарий.

По мнению Михаила Ведерникова, большая часть дорог в регионе убирается неплохо, но там, где качество уборки неудовлетворительное, безусловно, необходимо реагировать. По обращению депутата, губернатор поручил провести проверку – речь идет о городских дорогах в Великих Луках.

«Я согласен, это и внешний вид города, и здоровье граждан», - отметил глава региона. Юрий Павлинов поблагодарил Михаила Ведерникова за вмешательство в ситуацию. «Я надеюсь, реакция местных властей будет быстрой. Жители города будут вам очень благодарны», - заключил депутат.

В завершение встречи Антон Минаков от лица всей фракции поблагодарил губернатора за встречу и выразил надежду, что общение в таком формате будет продолжаться и далее.