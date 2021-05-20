Политика

Наталья Тудакова о климате в областном Собрании и парламентском часе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 мая. Гостем студии стала депутат Псковского областного Собрания депутатов от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней климат в региональном парламенте и значимость парламентского часа.

Наталья Тудакова. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Сейчас идет подготовка к очередной сессии областного Собрания. Какие значимые вопросы предлагаются к обсуждению?

- Несомненно, все вопросы, которые включены в повестку дня, значимые и важные. Отдельно бы хотела отметить законопроект администрации области, который вносит изменения в действующее законодательство и направлен на повышение престижа педагогической и медицинской профессий. Он предполагает поощрение в виде премий по итогам конкурса лучшим педагогам и лучшим медикам. Причем размер этой премии предполагается достаточно значительный - 150 тысяч рублей каждому.

- Ничего себе.

- Ежегодно! На наш взгляд, это очень важно и очень значимо.

- Сейчас, наверное, медицинские работники как никогда поддержаны: чувствуют необходимость, значимость своей профессии для нашего общества.

- Несомненно.

- После нового года в повестку областного Собрания вернулась такая форма депутатского контроля, как парламентский час. Насколько, по вашему мнению, она эффективна в отношении решения значимых для граждан проблем?

- Парламентский час - это не только форма депутатского контроля, но и форма взаимодействия Собрания депутатов с исполнительной властью. Это диалог. Мы обсуждаем вопросы, которые касаются всех жителей нашего региона: социально значимые, экономические, политические, иного характера. Именно те вопросы, которые требуют совместных усилий Собрания и органов исполнительной власти, выносятся на обсуждение. Я считаю эффективной эту форму.

- Иной раз не щадите чиновников остротой вопросов.

- Это вопросы от людей. Те вопросы, которые ставятся, должны быть известны человеку, который ими занимается.

- Вы, как парламентарий, чувствуете после таких дискуссий, что органы исполнительной власти, ответственные лица пытаются исправлять ту или иную проблему?

- Несомненно, в дискуссии рождается истина. Проблемы, которые затрагивают интересы жителей области, нами будут ставится и в дальнейшем.

- Вы в региональном парламенте уже два созыва как представитель оппозиционной партии. Как оцениваете климат в областном Собрании? Ваши коллеги прислушиваются к мнению представителей разных партий? Чувствуется диалог?

- Методы и подходы к решению вопросов и к законотворчеству у разных депутатов, разных фракций, естественно, отличаются. У нас разные точки зрения, иногда жаркие споры. Это нормально, так как в политике помимо личного мнения присутствует и партийная линия.

Если говорить про климат, могу провести аналогию с погодой. Климат бы я назвала умеренным в нашем Собрании. Выстроена конструктивная, плодотворная, эффективная работа депутатов. Все без исключения мои коллеги - профессионалы, душой болеющие за нашу область. Шестой созыв, я считаю, мы отработали как единый механизм.

- Принимается ваше сравнение с погодой. Климат у вас умеренно-континентальный, то есть стабильный, или умеренный океанический, когда периодически штормит?

- Умеренный океанический.

- Это тоже интересная ситуация. Сокращение числа депутатов в будущем созыве не окажет ли влияние на работу регионального парламента?

- Есть уверенность, что не окажет. Именно поэтому фракция в областном Собрании депутатов эту инициативу единодушно поддержала.

- Ваши планы на новый срок? Есть политические амбиции?

- Есть знания, есть опыт и есть желание работать, приносить пользу людям. При поддержке членов партии я это буду делать вне зависимости от какого-либо статуса.