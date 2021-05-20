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Политика

Вопросы здравоохранения обсудила руководитель фракции «Справедливая Россия» на встрече с губернатором

20.05.2021 16:09|ПсковКомментариев: 0

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова на встрече, приуроченной к предстоящему отчету о деятельности областной администрации, обсудила с губернатором Михаилом Ведерниковым темы, касающиеся сферы здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Прежде чем перейти к вопросам, Наталья Тудакова поблагодарила главу региона и исполнительную власть за эффективную работу в непростой период пандемии. «Я хотела бы узнать итоги реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Сколько специалистов удалось привлечь в регион?» - поинтересовалась парламентарий.

«По программе "Земский учитель" заявки подали более 150 человек, квота значительно меньше, – проинформировал депутата Михаил Ведерников. - Вы видите, насколько федеральная поддержка востребована. Я просил у премьер-министра Татьяны Голиковой, что бы для нашего региона квоты были увеличены, потому что это самый простой способ привлечения педагогов на сельские территории».

Что касается программы «Земский врач», то по ней регион заинтересован привлекать фельдшеров. Михаил Ведерников признал, что Псковская область пока еще проигрывает конкуренцию по привлечению медицинских кадров с соседней Ленинградской областью, и отметил важность продолжения работы по формированию регионального пакета, в том числе выделения жилья медикам.

«На сегодняшний день у нас 54 медика нуждается в получении жилья, но, с другой стороны, у нас в районах стоит 20 квартир, которыми не пользуются. Надо разобраться в ситуации на местах, скорее всего, квартирам необходим ремонт, а у муниципалитета денег нет», - отметил губернатор. В этой связи Михаил Ведерников обратился к спикеру регионального парламента Александру Котову с предложением субсидировать районам расходы на ремонт пустующих квартир.

«Это очень важно, и схожие вопросы поступают к депутатам, - ответил председатель Собрания. – Например, недавно главный врач Стругокрасненской больницы рассказывал, что есть желающие приехать на работу, но нужны квартиры, чтобы разместить медиков. Давайте вместе подумаем и примем решение».

«Мы разбрасываться медицинскими кадрами не можем, и нам нужны гибкие меры, чтобы предложить то, что нужно конкретному медицинскому работнику на конкретной территории», - подчеркнул губернатор. В качестве дополнительной меры Михаил Ведерников не исключил возможность обеспечения врачей недорогим автомобилем, который позволит медику добираться на работу и обслуживать пациентов.

В продолжение темы здравоохранения Наталья Тудакова затронула вопрос социальной рекламы. «У нас продолжает оставаться высокая смертность населения от онкологических заболеваний. По телевидению рекламируют "волшебные" таблетки, а не меры профилактики заболеваний. Каждая четвертая семья сталкивается с проблемой онкологии, и от всех звучат слова: если бы мы знали раньше», - аргументировала депутат необходимость выделения бюджетных средств на информирование граждан о ранней профилактике и лечении неинфекционных заболеваний.

Михаил Ведерников заверил, что уделит этому вопросу внимание в предстоящем отчете, а также поговорит с директором псковского онкоцентра, как скорректировать информирование населения.

«Чего сейчас абсолютно точно не хватает, это правильного взаимодействия районных и межрайонных медицинских учреждений с нашим онкоцентром, потому что на первичном уровне должно быть информирование населения, что нужно делать, где, с какой периодичностью услуга должна предоставляться, а дальше уже предоставляется профессиональная помощь в специализированном центре», - отметил губернатор.

В завершение диалога Наталья Тудакова поблагодарила губернатора за внимательное отношение к обращениям депутатам, а глава региона выразил благодарность фракции «Справедливая Россия» за поддержку и конструктивный настрой.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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