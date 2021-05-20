Политика

Глава ЦИК заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

В Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом пишет газета «Известия».

«Законодателям нужно более четко определить термин "иностранное вмешательство". Это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять», — сказала Элла Памфилова.



Глава ЦИК также добавила, что сейчас никакого физического вмешательства нет, поскольку кампания еще не стартовала. «Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер», — отметила Элла Памфилова.