Политика

Александр Козловский надеется, что беспартийным участникам праймериз близки взгляды единороссов

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский надеется, что беспартийным участникам предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы близка позиция единороссов. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он напомнил, что в этом году из тех, кто подал заявки на праймериз по линии Госдумы, около 60% беспартийных, а из тех, кто планирует участвовать в выборах в Псковское областное Собрание — около 30%.

«Надеюсь, наша позиция им близка, коль уж они заявились на праймериз, то они ее поддерживают и готовы представлять интересы партии в дальнейшем, если станут участниками самих выборов. Все, кто заявился на участие в предварительном голосовании - 108 человек - поддерживают нас, нашу позицию, программу партии, которая формируется и будет озвучена в ближайшие недели, и то, что мы делаем», - подчеркнул лидер псковских единороссов.

В целом, Александр Козловский отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, конкуренция на предварительном голосовании присутствует, но идет лояльно и без громких высказываний. «Что касается прошлых выборов в Госдуму в 2016 году, там не было никаких ограничений, и в публичной плоскости мы видели всю конкуренцию. Сегодня она несколько иная: мы не можем встречаться, отстаивать свои позиции, задавать вопросы, как это было в 2016 году. Тем не менее конкуренция присутствует. Каждый излагает свою позицию, имеет возможность встречаться с избирателями, однопартийцами, убеждать их в своей позиции. Здесь новшеств нет. Но мы понимаем, что это внутрипартийное голосование, ведем себя адекватно, мы лояльны друг к другу. Никаких громких высказываний пока не видели и не слышали», - резюмировал депутат Госдумы.