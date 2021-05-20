Политика

Александр Козловский о модном голосовании и важности каждого голоса

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 мая. Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке единороссов к сентябрьским выборам и, в частности, о предстоящем предварительном голосовании.

Александр Савенко: Уже через несколько дней начнется предварительное голосование по определению кандидатов от партии на выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Онлайн-голосование будет продолжаться с 24 по 30 мая. Александр Николаевич, предлагаю начать именно с этой темы. Я, когда готовился к эфиру, обратил внимание, что в СМИ подчеркивается: «Единая Россия» остается единственной партией, которая так - открыто и с помощью избирателей - определяет своих кандидатов. То есть все другие партии не прибегают к подобной процедуре, а единороссы раз за разом проводят свои праймериз. Вопрос, зачем? Что это вам дает?

Александр Козловский: Мне кажется, это уже превратилось в традицию, и эта форма определения кандидатов от «Единой России», мне кажется, себя зарекомендовала. Это открытая модель, а не внутренний междусобойчик. Основная цель — привлечь как можно больше граждан к участию в предварительном голосовании, которое пройдет буквально через несколько дней. В этом году эта процедура будет несколько другой. Можно будет традиционно проголосовать на участках, которые откроют во всех районах, а можно сделать это по-модному, по-современному — через интернет, сидя дома. Для этого надо зарегистрироваться на сайте госуслуг и пройти верификацию (в принципе, для тех, кто уже пользуется порталом, это вообще не составит труда), а потом перейти на сайт «Единой России» и сделать выбор в пользу того или иного кандидата. В этом году эта процедура модная и крутая. И, кстати, молодежь может принять в ней участие и показать свои навыки пользования смартфонами и компьютерами. В начале передачи я хотел бы сразу попросить всех неравнодушных к политической жизни региона прийти и проголосовать за того или иного кандидата на предварительном голосовании, которое пройдет с 24 по 30 мая. 30 мая голосование пройдет на участках, а до этого проголосовать можно через интернет.

Александр Савенко: Процедура предварительного голосования - традиционная. Она проводится каждый год перед выборами. По-разному бывало - и достаточно спокойно, но, бывало, и страсти бушевали. Как в этом смысле процесс предварительного голосования проходит в этом году? Какие особенности, были ли неожиданности? И, в целом, каков основной итог предшествующего голосованию этапа выдвижения кандидатов?

Александр Козловский: Предварительное голосование само по себе - агитационный процесс, когда есть возможность познакомить жителей с тем или иным кандидатом, кто заявился. В этом году на предварительное голосование в региональном отделении партии зарегистрировалось 108 участников. Из них 13 - по выборам кандидатов в Государственную Думу и 95 - в Псковское областное Собрание. Достаточно высокая конкуренция, это показатель заинтересованности в процессе выборов. Это здорово.

Обычно в рамках предварительного голосования проходят массовые встречи и дебаты, но в этом году из-за пандемийных ограничений мы пришли к тому, чтобы отменить дебаты и публичные выступления. Встречи были, но в небольших форматах, и я их тоже проводил. Были и новшества - запись видеороликов, например. Они разные, но каждый формирует позицию того или иного кандидата, его видение. Заходите, смотрите. Мне кажется, это будет не менее интересно, чем послушать дебаты. Есть в этом году такая особенность. А самая главная особенность, с которой я, собственно, начал, - проголосовать можно удаленно. Для нашей области это впервые, другие субъекты РФ такие эксперименты уже делали, но за этим - будущее, и нам надо уже привыкать голосовать по-современному, по-модному. Это круто.

Александр Савенко: Что касается состава участников предварительного голосования. Я посмотрел на общероссийские цифры: в целом по стране участников заявилось больше 7,5 тысяч. Около половины из них — беспартийные, треть – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год. Как в этом смысле дело обстоит в Псковской области? Каковы основные количественные и качественные характеристики, оправдались ли ожидания и прогнозы?

Александр Козловский: Мы следим за этими цифрами, анализируем, почему именно так происходит. Например, 60% из тех, кто подал заявки на предварительное голосование по выборам в Госдуму, - беспартийные. В целом по стране немного пониже. Почему так получилось, не знаю - такая вот особенность. По линии Псковского областного Собрания немного другие пропорции — там порядка 30% беспартийных. Цифры у нас примерно такие, как и в других регионах России, плюс-минус. Аналитику проводить непросто, хотя мы все фиксируем и используем для внутренней работы и внутреннего анализа.

Александр Савенко: Что касается праймериз по определению кандидатов на выборы в Госдуму, там более десяти участников, в том числе руководитель ЦИК партии Александр Борисов и депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Вы в их числе, и у вас есть возможность сравнивать процедуру предварительного голосования, вы в ней участвовали в 2016 году. Какие ожидания в этом смысле? Будет ли острая конкурентная борьба?

Александр Козловский: Что касается прошлых выборов, там не было никаких ограничений, и в публичной плоскости мы видели всю конкуренцию. Сегодня она несколько иная: мы не можем встречаться, отстаивать свои позиции, задавать вопросы, как это было в 2016 году. Тем не менее, конкуренция присутствует. Каждый излагает свою позицию, имеет возможность встречаться с избирателям, однопартийцами, убеждать их в своей позиции. Здесь новшеств нет. Но мы понимаем, что это внутрипартийное голосование, ведем себя адекватно, мы лояльны друг к другу. Никаких громких высказываний пока не видели и не слышали. И не дай бог. Что касается тех, кто зарегистрировался, но не является членом «Единой России», надеюсь, наша позиция им близка, коль уж они заявились на праймериз, то они ее поддерживают и готовы представлять интересы партии в дальнейшем, если станут участниками самих выборов.

Все, кто заявился на участие в предварительном голосовании - 108 человек - поддерживают нас, нашу позицию, программу партии, которая формируется и будет озвучена в ближайшие недели, и то, что мы делаем. Это здорово, что у нас есть такое количество людей, которые нас поддерживают. Для нас важно, чтобы избиратели пришли и проголосовали за тех, кто им нравится, чья позиция близка. Это тоже показатель поддержки партии, поэтому приглашаю всех, кто неравнодушен к политической жизни, к событиям, которые пройдут в сентябре. Придите, проголосуйте и поддержите именно того кандидата, который, по вашему мнению, достоин, и дальше, на самих выборах, вам будет проще сделать выбор.

Александр Савенко: Как будет проходить предварительное голосование с 24 по 30 мая? Если наши радиослушатели решат принять участие в предварительном голосовании в качестве выборщиков, то, собственно, что им необходимо делать, как проголосовать - каков тут конкретный алгоритм действий? Понятно, что наряду с теми, кто с самого начала понимает процедуру онлайн-голосования, есть те, кто с компьютером не «на ты» и с трудом представляет, как это можно сделать.

Александр Козловский: В первую очередь, хотелось бы сказать о качественном составе наших кандидатов, которые зарегистрировались. У нас есть действующие политики — Александр Алексеевич Котов, Виктор Васильевич Антонов, Юрий Юрьевич Сорокин, Виктор Владимирович Остренко, Елена Николаевна Даньшова, Андрей Григорьевич Козлов, Игорь Иванович Дитрих. Фамилии известные, они уже представляют в Собрании районы области. Но есть и новые имена в политике — помощник секретаря Генсовета «Единой России» Армен Мнацаканян (многие его помнят по работе в должности председателя комитета по социальной защите Псковской области) и врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу. Есть у нас и грамотные управленцы - глава администрации Пскова Александр Братчиков, Виктор Иващенко, который долгое время руководил Усвятским районом и тоже зарекомендовал себя как грамотный хозяйственник. Есть, из кого выбрать.

А что касается того, как проголосовать, процедура такая: во-первых, можно проконсультироваться в любом отделении партии, которые находятся в муниципальных образованиях Псковской области, или в общественных приемных Дмитрия Медведева, которые есть в Пскове и Великих Луках. У нас работают волонтеры, которые тоже готовы проконсультировать либо по телефону, либо приехать и показать, как это делается. Волонтерское движение работает в каждом районе. Звоните в партии, и вам помогут. Конечно, когда делаешь все впервые, есть сложности, но, пройдя этот этап, потом будет легче. На портале госуслуг много можно получить услуг дистанционно. Не обязательно ходить и собирать все справки - можно сделать это через портал, тем самым избавив себя от хождений по инстанциям.

Александр Савенко: Достаточно подробно вы рассказали о том, как будет проходить предварительное голосование и как избиратели могут выразить свою волю, и теперь возникает вопрос, что дальше - что будет происходить после того, как предварительное голосование завершится? Как будут подводиться итоги и утверждаться кандидаты от партии?

Александр Козловский: Ввиду того, что последний день предварительного голосования - 30 мая, и с 8 до 20 часов можно прийти на участок, итоги будут подведены в следующие два дня, и на конференции утверждены основные кандидаты на выборы в Псковское областное Собрание, а кандидатов в Госдуму определит съезд. Здесь у нас задействованы и общественные организации: любой может поучаствовать и посмотреть, как все происходит. Здесь все открыто. Что касается удаленного голосования, то на портале госуслуг тоже ничего нельзя подмешать. Здесь тоже все прозрачно и открыто. В принципе, мы всегда пропагандируем именно эту историю открытости, прозрачности и открываем доступ для всех остальных. Все открыто и доступно.

Александр Савенко: И вы рассчитываете, что в целом по итогам праймериз вы достигнете того самого обновления, к которому стремится партия?

Александр Козловский: Конечно. Где-то будет обновление до 30- 50%, но основное обновление все равно увидим только в сентябре. Среди кандидатов будут новые лица, а кто пройдет дальше, увидим в сентябре. Тогда и подведем итоги обновления.

Александр Савенко: Остается несколько минут до окончания эфира...

Александр Козловский: Хотел бы обратиться ко всем гражданам, жителям области с призывом принять участие в праймериз «Единой России». Для нас это важно. Важно, чтобы вы пришли на участки и проголосовали или сделали это удаленно. Каждый голос нам важен и на этом этапе мы хотели бы уже заручиться вашей поддержкой. Посмотрите, пожалуйста, наши программы, то, что мы делаем, о чем говорим, какие проекты реализуем. Если это близко и важно для территории вашего проживания, проголосуйте за наших кандидатов. Именно они потом, возможно, будут представлять интересы региона в Госдуме и в Псковском областном Собрании депутатов.