Политика

Лидер социалистов рассказал, как победить «Единую Россию» на выборах

Чтобы покончить с монополией партии власти в Госдуме, явка на выборах должна составить более 60%, уверен председатель «Справедливой России – За правду» и глава фракции «СР» Сергей Миронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Главная наша задача – высокая явка. 40% или даже 50% – это ерунда. Нам нужна за 60%, а лучше еще больше. С учетом того, что творится в нашей стране, надо как в песне: «Вставай, страна огромная!» Нужно достучаться до людей и поднимать их. Те, кто говорят, что «без меня все решат», просчитаются!», – заявил Сергей Миронов, выступая в Екатеринбурге.

«Нам нужно добиться того, чтобы люди пришли на выборы, чтобы люди нам поверили, поверили в том числе в то, что мы защитим их голоса, не дадим их украсть. Многие ведь до сих пор считают, что плетью обуха не перешибешь. Это неправильно!», – сказал лидер «СР».

Он отметил, что если бы у «Единой России» не было большинства в парламенте, то, к примеру, реформу по повышению пенсионного возраста не приняли, так как против нее голосовали все три оппозиционные фракции. Тоже самое касается и других «антинародных решений», которые приняло думское большинство.

Лидер справороссов подчеркнул, что у партии есть «все возможности, чтобы занять как минимум второе место». Он сообщил, что 26 июня пройдет партийный съезд, на котором утвердят всех 225 одномандатников, федеральную часть списка и территориальные группы.

«У нас будут яркие хорошие кандидаты. Будут сюрпризы – приятные для наших соратников и очень неприятные для наших оппонентов. Кто-то начнет зубами скрежетать, охать и ахать, подмачивать нас. Но мы знаем, что за одного битого трех небитых дают. Нам это не страшно», – сказал глава партии.

На прошлых выборах в Государственную Думу в 2016 году явка избирателей составила 47,88% (на 12,33% меньше, чем в 2011 году). По их итогам «Единая Россия» получила 343 места из 450 (на 105 больше, чем в 2011 году).