Политика

Всероссийский съезд муниципальных депутатов разогнали в Новгороде

Полиция сорвала Всероссийский съезд муниципальных депутатов («Земский съезд»), который должен был пройти 22–23 мая в Великом Новгороде. Участников обвинили в несоблюдении нового антиковидного указа губернатора Новгородской области от 18 мая, которым были запрещены любые частные публичные мероприятия численностью более 30 человек, двоих задержали за неповиновение полиции, пишет газета «Коммерсант».

Фото: Олег Дилимбетов / «Коммерсант»

Участники съезда заявили, что форум был сорван по политическим причинам. В соседнем зале гостиницы, где проходил съезд, во время допроса шла многолюдная свадьба, но полиция не стала задерживать гостей новобрачных, сославшись на то, что развлекательные мероприятия не запрещены, пишет издание.

«Земский съезд» должен был пройти в гостинице «АМАКС Отель Россия». Организовала его бывший муниципальный депутат московского района «Тимирязевский», оппозиционер Юлия Галямина. О проведении съезда было объявлено заранее. Однако 18 мая глава Новгородской области Андрей Никитин ужесточил антикоронавирусные меры в регионе - своим указом он запретил проведение заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и «иных подобных мероприятий» с участием более 30 человек.

Несмотря на это, оргкомитет объявил дополнительный сбор пожертвований на аренду второго зала в той же гостинице, чтобы в каждом из них разместилось меньше 30 человек. Даже журналистов в зал запускали по очереди на 10–15 минут.

Через 40 минут после начала съезда, до того, как депутаты начали обсуждать вопросы по существу, у дверей одного из залов появились полицейские. Их было примерно сколько же, сколько и делегатов съезда. Они пересчитали участников и объявили, что собираются их опрашивать. Но организаторы останавливать съезд не собирались и продолжили выступать. В ответ полицейские составили два протокола о неповиновении полиции (19.3 КоАП РФ) — на петербургского депутата Виталия Боваря и Юлию Галямину.