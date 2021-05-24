Политика

Александр Баев: Меня не удивляют высказывания Владимира Воробьева в мой адрес

Заместитель главы Пскова Александр Баев ответил на ранее опубликованное заявление своего коллеги - заместителя главы города Владимира Воробьева, в котором тот раскритиковал его за недавний демарш на сессии гордумы.

Напомним, на состоявшейся 20 мая сессии гордумы ряд депутатов, представляющих фракции «Яблоко» и КПРФ, возмутились вынесением вопроса о даче согласия отдельным муниципальным учреждениям на предоставление партии «Единая Россия» помещений без проведения торгов. В частности, коммунист Александр Баев выразил недоумение, зачем было созывать сессию ради такого малозначительного вопроса, и в знак протеста вместе с остальными членами фракции и с яблочником Дмитрием Пермяковым демонстративно покинул сессию.

По поводу данного демарша в интервью Псковской Ленте Новостей высказался заместитель главы города Владимир Воробьев. По его мнению, Александр Баев поступил безответственно, поскольку он - «не рядовой депутат, а замглавы города», и поэтому обязан «оказывать содействие главе города в подготовке и проведении сессии, а не срывать ее работу и устраивать демарш».Также Владимир Воробьев посоветовал своему коллеге «работать, а не устраивать показательные выступления».

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В соответствии с законом о СМИ Александр Баев счел нужным воспользоваться правом на ответ и также изложить свою позицию на сайте Псковской Ленты Новостей. ПЛН выступает за политическую дискуссию и предоставляет площадку для разных точек зрения. Публикуем письмо, присланное депутатом.