Политика

Более 3 тысяч псковичей приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

Электронное предварительное голосование на сайте pg.er.ru по определению кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу и региональный парламент продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В настоящее время на участие в процедуре электронного предварительного голосования зарегистрировалось более 19 тысяч избирателей и уже проголосовали 3132 жителя Псковской области. Активнее всего голосуют жители Великих Лук, Пскова, Невельского и Опочецкого, Стругокрасненского, Локнянского, Куньинского, Усвятского районов», - отметили в пресс-службе.

Чтобы пройти регистрацию в электронном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия», нужно до 28 мая зайти на сайт pg.er.ru, нажать кнопку «Хочу проголосовать». После этого пройти авторизацию на портале «Госуслуги» и нажать кнопку «Зарегистрироваться в предварительном голосовании». Отдать свой голос можно на сайте предварительного голосования в разделе «Бюллетени» с 24 по 30 мая.

Кроме того, 30 мая во всех муниципалитетах Псковской области будут работать 119 счетных участков. На них можно будет проголосовать очно. Для этого необходимо прийти на счетный участок по месту жительства с 8.00 до 20.00 с паспортом. Адреса участковых счетных комиссий опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии и в официальных группах регионального отделения в социальных сетях.

Информацию о процедуре голосования, а также об участковых счетных комиссиях можно также узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13.

Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Государственную Думу утвердит 19 июня съезд партии, списки кандидатов в Псковское областное Собрание будут утверждены региональной конференцией.

«"Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Голосование является рейтинговым, можно проголосовать сразу за нескольких кандидатов в одном бюллетене», - напомнили в пресс-службе регионального отделения партии.