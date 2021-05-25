Политика

Олег Брячак: Сильный, здоровый человек — залог мощного государства

Инициатива о введении справедливого базового дохода в РФ - один из основных пунктов программы партии «Справедливая Россия – За Правду», с которой она пойдет на сентябрьские выборы. Об этом сообщил на пресс-конференции 25 мая председатель регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Позиция нашей партии всегда была следующей: мы ставим в основу нашей работы именно человека, гражданина, который должен быть самодостаточен, здоров и счастлив. Для нас главное — это человек, а не какие-то абстрактные вещи. Сильный, здоровый человек — залог сильного и мощного государства», - подчеркнул Олег Брячак.

«Мы все любим страну, ценим ее историю, но, если в стране будут проживать несчастные и больные люди, разве она будет сильной? Поэтому мы и говорим, что для нас человек, гражданин — самое главное, - сказал он. - А доход гражданина — это и его здоровье, и образование его детей, и комфортное существование. Это базовые потребности - машина, квартира, одежда, еда, социальный статус и элементарно возможность раз в год съездить в отпуск».